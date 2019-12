O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Domingos Piedade, que recordou como "uma figura maior" que tudo fez pela projeção do automobilismo.





"Domingos Piedade dedicou toda a sua vida ao automobilismo, em Portugal e no estrangeiro. Diretor desportivo de diversas equipas automóveis, diretor do Circuito do Estoril, comentador televisivo e grande entusiasta do automobilismo em geral e da Fórmula 1 em particular, foi uma figura maior que tudo fez pela projeção da modalidade e do nosso país", recorda Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada no site da Presidência da República.