Mota-Engil bate Yilport na corrida a porto na Nigéria

A construtora portuguesa superou as propostas da turca Yilport e da chinesa CHEC para a construção do porto de Benin e acaba de realizar a maior mobilização de equipamento de sempre para a Nigéria numa única expedição, no valor de 200 milhões de dólares.

