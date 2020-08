Mota-Engil reforça moratórias e corta no investimento

A Mota-Engil reforçou, no primeiro semestre deste ano, o recurso ao regime de moratórias estabelecido pelo Estado e pelo sistema financeiro português; adiou algum investimento previsto para 2020; e negociou linhas adicionais de liquidez com a banca como forma de fazer face ao contexto pandémico, que provocou até junho um impacto negativo de 280 milhões de euros no seu volume de negócios e de 45 milhões no EBITDA.





