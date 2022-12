Musk diz que vai deixar de ser CEO do Twitter assim que encontrar substituto

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

O prometido é devido. Depois de ter lançado um inquérito no Twitter, que prometeu respeitar, o empresário anunciou que vai deixar de ser CEO da rede social. Quando? Isso vai depender do tempo que demorar a encontrar um "parvo" que o substitua no cargo."Vou demitir-me como CEO assim que encontrar alguém parvo o suficiente para ficar com o cargo! Depois disso vou apenas gerir as equipas de software & servidores", escreveu na madrugada de quarta-feira.Musk demorou dois dias a reagir aos resultados do inquérito que o próprio lançou, e em que participaram mais de 17 milhões de utilizadores. Destes, 57,5% votaram a favor da saída do CEO.Desde que Musk assumiu os comandos da empresa em outubro foi responsável pelo despedimento de milhares de funcionários e acabou, por exemplo, com o trabalho remoto. Implementou também mudanças impopulares no funcionamento da rede social, chegando mesmo a suspender contas de jornalistas que o criticaram.