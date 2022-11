Musk vende 3,95 mil milhões de dólares em ações da Tesla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu ações da empresa de veículos elétricos no valor de 3,95 mil milhões de dólares, dias depois de ter comprado o Twitter por 44 mil milhões, de acordo com um comunicado ao regulador norte-americano.

Segundo a Reuters, Musk desfez-se de 19,5 milhões de ações entre sexta e terça-feira, deixando o magnata com uma participação de cerca de 14% na Tesla, de acordo com as contas da agência.