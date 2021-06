Nabeiro: "Sou uma pessoa de sustentabilidade. Para mim essa palavra é muito saudável"

Além da entrevista de vida a Rui nabeiro, no âmbito do Negócios Sustentabilidade 20|30 serão realizadas oito talks e uma grande conferência em que os temas e as problemáticas relacionadas com a sustentabilidade estarão no topo das preocupações e dos discursos como forma de combater as alterações climáticas e ganhar o futuro. Além disso, a edição deste ano contará com 13 podcasts em que serão entrevistadas personalidades e especialistas que têm uma palavra a dizer no domínio da sustentabilidade.





Antes de a sustentabilidade estar na ordem do dia já Rui Nabeiro fazia do tema uma prática diária. Numa entrevista de vida que assinala o lançamento da segunda edição da Iniciativa Negócios Sustentabilidade 2030, o comendador explica que "há muitas formas de sustentabilidade" mas que o caminho que encontrou para a tornar realidade e melhorar a vida de quem o rodeia foi "criando outros órgãos que pudessem ser apêndices da própria indústria do café". "E isso é criar e dar sustento, criar mais postos de trabalho", conta numa entrevista que decorreu no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior."Sou uma pessoa de sustentabilidade. Para mim essa palavra é muito saudável", afirma satisfeito. O empresário assume que criar mais emprego é uma preocupação permanente e explica que o seu lema é "criar vida para muita gente e dar melhores condições"."O meu pessoal também tem essa doença da sustentabilidade que é criar atitudes e formas de ser útil à sociedade. É como quem vai plantando flores e árvores e é isso que faço na sustentabilidade porque todos os dias crio situações e porque acho que o homem a viver a sua vida sozinho não é nada."pode ser lida nado Jornal de Negócios desta quarta-feira e será, no site do Jornal de Negócios.