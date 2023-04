Necessidade aguça o engenho mas coloca empresas à prova

Da aposta em mão de obra especializada ou na inovação tecnológica até à expansão a outras atividades, as empresas da indústria do metal, incluindo as mais pequenas, têm-se reinventado face a um mercado cada vez mais exigente.

