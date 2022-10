Nissan vende todos os seus ativos na Rússia ao Estado russo

Leia Também Toyota põe fim à produção de veículos na Rússia

O fabricante automóvel Nissan vai vender todos os seus ativos na Rússia ao Estado russo, revelou hoje o Governo russo, o que acontece devido às medidas de retaliação tomadas contra Moscovo, com a guerra na Ucrânia."Os ativos russos da Nissan Manufacturing Rus serão transferidos para a propriedade do Estado", afirmou esta terça-feira o Ministério da Indústria e Comércio russo em comunicado.Além disso, referiu que a operação inclui a fábrica da Nissan em São Petersburgo, encerrada desde março após a ofensiva russa na Ucrânia.O seu centro de vendas e 'marketing', localizado em Moscovo, também será comparado pelo Governo russo.O ministério, no entanto, afirmou ainda que a Nissan irá manter a opção de comprar esses ativos por um período de seis anos.Entretanto, a Nissan Motor informou que vai vender todas as suas operações na Rússia a "uma entidade" daquele país, após ter suspendido os seus negócios no mercado russo em março deste ano, devido à invasão da Ucrânia.A operação, aprovada hoje pela comissão executiva da Nissan, envolverá a transferência de todos os seus negócios na Rússia para o Instituto Central de Pesquisa e Desenvolvimento de Automóveis e Motores (NAMI), disse hoje a empresa japonesa, com sede em Yokohama no Japão.A saída do mercado russo terá um impacto nas contas da Nissan em cerca de 100.000 milhões de ienes (707 milhões de euros), segundo o grupo empresarial automóvel, que não quis dar detalhes sobre o valor da transação.