Novo regime de contratação pública fica fora do Código

O diploma do Governo que visa agilizar o investimento público submete o regime de conceção-construção a uma avaliação no final de 2026 antes de o tornar definitivo no ordenamento jurídico. A obrigatoriedade de serem apresentados três estudos prévios também foi eliminada.

