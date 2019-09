Novos passes levam a aumento de passageiros nos metros de Lisboa e Porto

No segundo trimestre, o metro de Lisboa aumentou o número de passageiro em 6,5% e o do Porto em 10,7%, de acordo com o INE.

O passe único levou ao aumento em 8,5% do número de passageiros transportados pelos metros de Lisboa e Porto no segundo trimestre, segundo os dados do Instituto Nacional de estatística (INE). No total, foram transportados 68,2 milhões de passageiros, mantendo a evolução positiva que manteve o transporte por metropolitano tem mantido desde 2014, como sublinha o gabinete de estatística.





"O Metro de Lisboa transportou 46,1 milhões de passageiros (+6,5%), o Metro do Porto 18,1 milhões (+10,7%) e o Metro Sul do Tejo 4,0 milhões (+25,2%), com variações sob efeito do novo sistema tarifário", segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 12 de setembro.