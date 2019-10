Venda de passes em Lisboa dispara em setembro

Setembro foi o mês em que se venderam mais passes na Área Metropolitana de Lisboa desde a criação do novo sistema tarifário, ultrapassando os 723 mil. Já a venda de cartões Lisboa Viva cresceu 34%.

O número de passes vendidos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) no mês de setembro aumentou 25,5%, face ao período homólogo de 2018, tendo totalizado 723.129.



De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela AML, "o mês de setembro foi o mês que totalizou mais vendas de passes desde a implementação do novo sistema tarifário", que teve início a 1 de abril, com a criação dos novos passes Navegante (Metropolitano, Municipal, +65 e 12 anos), a que mais tarde se juntou o título Família.





Dos mais de 723 mil passes, a maioria (61%) diz respeito ao Navegante Metropolitano, seguindo-se o Navegante Municipal, que representa 16% do total. O Navegante +64 pesa, por seu lado, 14% do total e o Navegante Família, que entrou em vigor em agosto, 2%, cabendo os restantes 7% a outros passes.