O que vai ser do Pego? Chovem propostas por ativo que vale milhões

Há uma joia no Médio Tejo à espera de quem a faça brilhar. Na central termoelétrica do Pego, o carvão passou à história mas há um futuro prestes a começar. Tudo graças a um ponto de injeção na rede com capacidade de 630 MWh, que torna a gigante de Abrantes num dos ativos mais valiosos da rede elétrica de serviço público. Até 17 de janeiro do próximo ano, é possí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...