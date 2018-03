Otelo Ruivo da Galp entre os melhores "investor relations" da Europa

São vários os portugueses e empresas lusas a surgir no ranking anual divulgado pela Institutional Investor Magazine, que distingue os melhores CEO, CFO e responsáveis pelas relações com investidores da Europa.

Os mais de 3.200 analistas e gestores que participaram na votação em 2018 destacaram Otelo Ruivo da Galp Energia como o segundo melhor responsável pelas relações com investidores no sector do petróleo e gás.

Outro destaque coube ao português Carlos Tavares, CEO da PSA Peugeot Citroën, considerado o segundo melhor líder executivo do sector automóvel do Velho Continente.

A EDP garantiu o terceiro lugar entre as melhores empresas com relações com os investidores no sector energético e a Jerónimo Martins foi considerada a terceira melhor retalhista europeia no que diz respeito às relações com investidores.

A eléctrica liderada por António Mexia foi ainda distinguida com o terceiro lugar das empresas do sector de serviços com melhores sites.

Relativamente às empresas portuguesas, esta votação, que tem como objectivo distinguir a melhor equipa executiva de toda a Europa em 2018, colocou o CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, como o melhor administrador executivo do país.