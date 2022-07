Pandora tem plano para duplicar vendas em Portugal para 50 milhões

Após ter anunciado há um mês o acordo para comprar toda a rede de 34 lojas da distribuidora e comercializadora Visão do Tempo – ficando com 100% dos seus negócios em Portugal –, a dinamarquesa Pandora, maior marca de joias do mundo, assumiu esta semana a propriedade de 25 “concept stores” e nove “shop-in-shops”. A maioria em centros comerciais nas principais cidades e com localizações “premium”.

