Paypal anuncia despedimento de 2.000 trabalhadores e ações sobem

Leia Também Spotify prepara-se para despedir quase 600 trabalhadores

O presidente da empresa, Dan Schulman, comunicou na terça-feira aos trabalhadores que os despedimentos vão ser feitos nas próximas semanas, sem especificar em que unidades.A PayPal é a mais recente empresa tecnológica a anunciar despedimentos massivos nos EUA, depois de grandes nomes como Microsoft e Amazon, que já envolvem dezenas de milhares de trabalhadores.Em comunicado, a PayPal mencionou as dificuldades do "contexto macroeconómico" e admitiu que os seus esforços para reduzir custos não foram suficientes, pelo que teve de tomar "decisões difíceis".Quando se conheceu a notícia, no final da sessão em Wall Street, as ações da empresa subiram dois por cento, um reflexo do bom acolhimento dos despedimentos pelos investidores.No ano passado, a PayPal perdeu 54% da sua capitalização.