Microsoft vai dispensar 10 mil trabalhadores até março

A Microsoft confirmou esta quarta-feira que vai dispensar cerca de 10 mil trabalhadores até ao final do terceiro trimestre fiscal de 2023, que finda a 31 de março. A redução da força de trabalho vai custar à empresa 1,2 mil milhões de dólares que serão refletidos no segundo trimestre fiscal do exercício, o que terá um impacto negativo de 12 cêntimos no lucro por ação.O Negócios contactou a Microsoft para saber se a operação em Portugal, onde a multinacional emprega mais de 1.400 pessoas, será afetada, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.As notícias sobre esta nova onda de despedimentos já tinham sido avançadas durante a manhã por vários meios de comunicação social, não sendo, contudo, conhecido na altura quantos postos de trabalho estariam em causa."Isto representa menos de 5% da nossa força atual de trabalho", afirma a Microsoft, numa nota publicada no blogue da empresa, assinada pelo CEO, Satya Nadella. Alguns dos trabalhadores serão notificados ainda hoje, acrescenta ainda a gigante tecnológica.O anúncio dos despedimentos surge num momento em que a empresa diz estar a verificar "contenção" por parte dos clientes, numa altura em que a recessão já chegou a algumas partes do mundo. Apesar de estar a "eliminar cargos em algumas áreas", a Microsoft salienta que "vai continuar a contratar em áreas estratégicas" para o futuro da companhia. "Vamos alocar tanto o nosso capital como talento a áreas tradicionalmente de crescimento e de competitividade a longo prazo, enquanto desinvestimos noutras áreas", é referido na mesma nota.A gigante norte-americana garante o máximo de transparência durante todo o processo, sendo que os trabalhadores nos escritórios dos Estados Unidos receberão uma série de benefícios e um aviso prévio de 60 dias. Nos escritórios dos restantes países, "os benefícios serão em linha com as leis de cada país", detalha.

A Microsoft, que apresenta os resultados do segundo trimestre fiscal na próxima semana, é a mais recente de uma série de empresas tecnológicas a anunciar despedimentos, seguindo-se a companhias como a Amazon, a Meta e a Salesforce. No caso da Amazon, os despedimentos vão afetar 17 mil trabalhadores, tratando-seNotícia atualizada às 15h15