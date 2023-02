Ebay anuncia que vai despedir 500 trabalhadores em 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa de comércio eletrónico norte-americana Ebay pretende despedir 500 trabalhadores, equivalentes a quatro por cento do seu efetivo, segundo documentos entregues na terça-feira à autoridade bolsista dos EUA (SEC, na sigla em Inglês).No documento, também transmitido aos trabalhadores, o presidente da empresa, Jamie Iannone, indicou que a notificação aos despedidos vai ser feita nas próximas 24 horas.Iannone justificou a decisão com "a situação macroeconómica no mundo" nos últimos meses e a necessidade de mudar a estrutura da empresa, para que tenha um crescimento de longo prazo e sustentável, incluindo possíveis novos empregos".A eBay é a mais recente das grandes tecnológicas dos EUA a anunciar despedimentos massivos, depois de, nas últimas semanas, um número elevado de empresas, incluindo conglomerados como Microsoft ou Alphabet, terem revelado a intenção e despedir dezenas de milhares de trabalhadores.