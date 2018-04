A Procter & Gamble (P&G) anunciou que vai comprar a unidade de consumo da alemã Merck KGaA por 3,4 mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg.A Merck KGaA tinha posto esta unidade à venda no ano passado, com o objectivo de angariar dinheiro para financiar testes de novos medicamentos. A Bloomber realça que várias grandes farmacêuticas têm ponderado vender as unidade de consumo, que têm margens pequenas mas estáveis.A unidade de consumo da Merck está avaliada em mil milhões de dólares e cresceu 6% nos últimos seis anos.