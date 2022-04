Pingo Doce fatura quase mil milhões até março

As vendas da cadeia de supermercados Pingo Doce cresceram 6% no primeiro trimestre do ano para 985 milhões de euros, contribuindo com 18% para a faturação total da Jerónimo Martins. Lucros do grupo dispararam à boleia do sólido desempenho de todas as insígnias.

Pingo Doce fatura quase mil milhões até março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pingo Doce fatura quase mil milhões até março O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar