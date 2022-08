Pizzas tradicionais expulsam "fast food" da Domino's em Itália

"Em Roma sê romano" é um ditado popular que pretende transmitir a mensagem de que no lugar onde estivermos devemos fazer o mesmo que as pessoas dessa cultura fazem, como por exemplo em Itália comer pizza italiana tradicional. Talvez tenha sido por isso que a Domino's Pizza não vingou em Itália, uma vez que avançou com a abertura de um negócio no país que é o local de nascimento da pizza.A cadeia de restaurantes "fast food", que operava através da franchise ePizza SpA, chegou a operar 29 restaurantes no país, ao longo de sete anos, mas declarou bancarrota no início de abril. Como parte do processo de insolvência, foi garantida uma proteção de 90 dias dos credores.A falência veio na sequência de uma combinação de uma queda nas vendas, aumento dos custos, elevado endividamento e um "aumento exponencial" da concorrência de restaurantes italianos tradicionais através de aplicações como a Glovo, Just Eat e Deliveroo, de acordo com documentos obtidos pelo Financial Times (FT).No início de 2020, a cadeia norte-americana tinha anunciado planos para abrir mais 850 restaurantes em Itália, bem como atingir uma quota de mercado de 2% até 2030, mas a pandemia tornou estes objetivos de concretização mais complicada.De acordo com o FT, a Domino's parou de aceitar encomendas no site italiano a 29 de julho e junta-se a uma lista de cadeias dos EUA que têm tido dificuldade em entrar no mercado italiano e em convencer os consumidores do país.Um destes exemplos foi o primeiro Starbucks em Itália, em 2018, que foi encarado com ceticismo - desde então, a marca conta apenas com um estabelecimento em Milão, mas o CEO Howard Schultz espera abrir mais dois cafés em Roma e Florença.