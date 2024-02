Portos: A nova vida do terminal de Alcântara é verde e digital

Do alto de um dos novos pórticos de cais do terminal de contentores de Alcântara (TCA), em Lisboa, a quase 50 metros do chão, já é visível a transformação que o investimento de quase 124 milhões de euros vai provocar. Os trabalhos de demolição de um dos velhos edifícios no perímetro da concessão da Liscont avançam com ritmo e o espaço onde serão erguidas as futuras instalações é desvendado pelo terrapleno. Mas a renovação do terminal com 12 hectares, que na década passada perdeu movimentação de carga com as sucessivas greves de estivadores, irá muito além da construção civil.

O plano de investimentos do grupo turco Yilport, que detém a concessão da Liscont até 2038, é o resultado da renegociação do contrato com a Administração do Porto de Lisboa, concluída em dezembro de 2021, em que ficaram previstas intervenções em infraestruturas no valor de mais de 26 milhões de euros, a aquisição de tecnologia por cerca de 2 milhões e a instalação de novo equipamento acima dos 93 milhões. O TCA vai ser mais moderno, eficiente, tecnológico, seguro e "verde". Quer ter também uma maior ligação à cidade e duplicar a sua capacidade de movimentação.