Portugal quer 3 mil milhões do BEI para alta velocidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal está a procurar assegurar junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) um valor próximo dos 3 mil milhões de euros de financiamento, direto e indireto, para a primeira fase do projeto da alta velocidade, que integra os troços Porto-Oiã (Aveiro) e Oiã-Soure. O Negócios sabe que responsáveis do BEI vão estar em Portugal na próxima semana numa visita de trabalho, designadamente para deslocações ao terreno

...