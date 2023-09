Preços dos alimentos na produção sobem mais do que ao consumidor

A batata, a laranja e a pescada são os produtos em que os preços na produção tiveram maiores aumentos no último ano face à evolução junto do consumidor. Sem considerar custos entre as duas fases da cadeia, os preços mais do que duplicaram para o consumidor.

Preços dos alimentos na produção sobem mais do que ao consumidor









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Preços dos alimentos na produção sobem mais do que ao consumidor O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar