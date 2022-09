Preços dos hotéis disparam em Londres antes do funeral da rainha

O aumento acentuado da procura por alojamento em Londres, por causa do funeral da rainha Isabel II, fez disparar os preços nos hotéis da capital, com alguns a cobrarem mais de 300%, avança o jornal The Guardian.A dificuldade em encontrar um lugar onde ficar está a afetar não só indivíduos que querem, sozinhos, vir prestar homenagem à monarca, mas também delegações internacionais que se deslocam à cidade em grupo.

Centenas de milhares de pessoas são esperadas na capital britânica a partir de quarta-feira para as cerimónias, com o funeral a realizar-se na segunda-feira.De acordo com a pesquisa do Guardian, o hotel de luxo ME London, por exemplo, está a cobrar 5.028 libras (cerca de 5.790 euros) por duas noites, domingo e segunda-feira, por um quarto para duas pessoas. O mesmo quarto, uma semana depois, custa 1.148 libras (1.322 euros).O mesmo fenómeno verifica-se nos hotéis mais económicos, como é o caso do London Central Elephant and Castle hotel, que agora custa 439 libras (505 euros) por noite, e na próxima semana custa 159 libras (183 euros).