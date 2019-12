Prémio máximo do Euromilhões sobe para 200 milhões em 2020

Mais de três anos depois da última revisão, a legislação sobre o Euromilhões vai ser alterada para aumentar de 190 para 200 milhões de euros o prémio máximo que se pode manter durante quatro concursos, neste que continua a ser um dos jogos mais populares em Portugal.



Esta mudança consta de uma portaria publicada em Diário da República esta segunda-feira, 2 de dezembro, na qual o Governo frisa como "oportuna" esta atualização que mexe nas "percentagens de alocação das receitas às categorias de prémios e ao fundo de reserva, bem como no aumento faseado do valor máximo que o jackpot pode atingir".

Assinado pela nova ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança, Ana Mendes Godinho, que no anterior Executivo tutelava a área do Turismo, este diploma apenas produz efeitos para as "apostas registadas para participarem a partir do sorteio de 4 de fevereiro de 2020 inclusive".





Disponibilizado em nove países europeus – Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Áustria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo e Suíça –, o Euromilhões continua a ser um dos jogos mais populares entre os portugueses, embora tenha sido já ultrapassado pelas lotarias instantâneas, conhecidas por "raspadinhas", que já captam mais de metade das receitas brutas da Santa Casa.