Produção de electricidade da EDP aumentou 5% até Setembro

A produção de electricidade da EDP cresceu 5% nos três primeiros trimestres de 2018 face ao período homólogo. Mais expressivo foi o crescimento a partir de energias renováveis que avançou 25%.

A produção de electricidade da EDP cresceu 5% nos três primeiros trimestres de 2018 face ao período homólogo, segundo revelou a empresa liderada por António Mexia em comunicado enviado ao final da tarde esta quinta-feira, 18 de Outubro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Já a produção de electricidade com base em energias renováveis aumentou 25% entre Janeiro e Setembro deste ano relativamente a igual período de 2017, com destaque para a produção hídrica que cresceu 73%,o que poderá estar relacionado com o facto de em 2018 ter chovido com maior incidência do que em 2017, ano em que boa parte do país esteve em seca extrema.