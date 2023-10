Produção na construção acelerou para 6,4% em agosto

A produção na construção registou um aumento homólogo de 6,4% em agosto, acelerando face ao crescimento de 6,2% em julho, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo o INE, a evolução do índice de produção na construção traduziu comportamentos díspares dos segmentos que o compõem. A construção de edifícios acelerou (0,8 pontos percentuais) para um crescimento de 5,3% e a engenharia civil desacelerou (0,9 pontos percentuais) para 8,2%.Ainda em agosto, os índices de emprego e de remunerações apresentaram crescimentos homólogos de 5,4% e 13%, respetivamente, contra subidas de 5,9% e 13,1% no mês anterior, respetivamente.Já as taxas de variação mensal do emprego e das remunerações foram negativas, situando-se em -0,5% e -11%, respetivamente (0,1% e 10,9% em agosto de 2022).