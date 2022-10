Shell duplica lucros para 9,5 mil milhões de dólares

britânica Shell divulgou esta quinta-feira os resultados do terceiro trimestre: conseguiu lucros de 9,45 mil milhões de dólares, o dobro do obtido no mesmo período do ano passado, mas menos que o conseguido no trimestre anterior (um recorde de 11,5 mil milhões de dólares), devido a uma menor margem refinação e menor negociação no gás.





o programa de recompra de ações, divulgando planos para comprar 4 mil milhões de dólares em ações nos próximos três meses.

A petrolífera anunciou também o reforço dA Shell diz ainda que pretende aumentar os dividendos em 15% no quarto trimeste do ano, quando o CEO Ben van Beurden abandonar o cargo.As ações da Shell valorizaram 2,5% na abertura da bolsa de Londres.