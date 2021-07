Sport TV avança com novo canal em agosto

Leia Também Sport TV perde em três meses 12,24 milhões

Arrancam em agosto as emissões da SPORT.TV6, comunicou esta sexta-feira a empresa de canais de desporto "premium". De acordo com a nota enviada à imprensa, o sexto canal da Sport TV terá uma "grelha diversificada com transmissões em direto de futebol, basquetebol, ténis, andebol, voleibol, desportos motorizados, bem como de outras modalidades de nicho".Citado na nota, o CEO da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, refere que o novo canal "vem responder ao desejo da maioria dos nossos clientes, que pediam ainda mais diretos das competições". A empresa promete "um enorme enriquecimento da oferta de conteúdos, muito variada e com foco nas diversas modalidades desportivas".A estação sublinha que os restantes cinco canais "continuarão a transmitir as principais provas de cerca de 50 modalidades". A Liga Portugal Bwin e a Liga SABSEG, a Taça de Portugal e a Taça da Liga são algumas das competições asseguradas. A estação garante ainda a transmissão da Premier League, Taça de Inglaterra, a Serie A, Taça de França, Liga das Nações e European Qualifiers, Liga Europa e Europa Conference League, Taça Libertadores e Taça Sul Americana, NBA, Wimbledon, Ryder Cup, The Open, Moto GP e Torneio das 6 Nações.No primeiro trimestre de 2021 , a Sport TV reportou perdas de 12,24 milhões de euros.