TAP com menos 10% de passageiros este verão do que antes da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP transportou nos três meses deste verão menos 10,3% de passageiros do que no mesmo período de 2019, enquanto a maioria das suas principais concorrentes viu a procura na sua operação em Portugal aumentar a dois dígitos. De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que monitoriza mensalmente o tráfego aéreo, a companhia portuguesa de bandeira somou um total de 4,6 milhões de passageiros entre

...