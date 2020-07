Procura por armas escala nos EUA após o início da pandemia

"É histórico isto nos Estados Unidos. Em ano de eleições presidenciais ou de qualquer ameaça, como a pandemia, o americano compra uma arma de fogo", disse Nuhs, numa entrevista por telefone.





Segundo o responsável, a procura é medida pelo índice de intenção de compras de armas do National Instant Background Check System (NICS), que mostra que "nunca houve tanta procura por armas de fogo nos EUA". O aumento das consultas ao NICS no 1º trimestre de 2020 foi de 21% em relação ao 4º trimestre de 2019.





O aquecimento do mercado de armas pessoais nos Estados Unidos deu-se principalmente no mês de março, com a pandemia da covid-19 a conduzir a uma maior procura por parte do consumidor individual norte-americano.





A empresa aproveitou o aquecimento do mercado de armas pessoais nos EUA e aumentou as suas vendas em 11% em relação ao trimestre anterior, atingindo a marca de 310.100 unidades vendidas. O seu mais recente equipamento, a pistola G3c, teve o stock esgotado nas lojas dos Estados Unidos uma hora depois do lançamento, a 15 de junho, segundo o presidente.





O desempenho da Taurus também beneficiou com a maior procura no mercado interno. "As pessoas estão a descobrir que podem exercer o direito à legítima defesa no Brasil e a procura por armas cresce diariamente. O mercado brasileiro esteve reprimido nos últimos governos, não havia acesso a armas para defesa pessoal", disse Nuhs.





Nos três primeiros meses de 2020, as vendas da Taurus no mercado brasileiro mais do que duplicaram (cresceram 111% face ao mesmo trimestre do ano passado), enquanto as receitas cresceram 52%.





Considerada Empresa Estratégica de Defesa, a Taurus não sofreu qualquer interrupção nas suas atividades por causa da covid-19 porque as suas operações são consideradas essenciais, segundo o presidente. A Taurus também não enfrentou, até ao momento, dificuldades com relação ao fornecimento de componentes.





As receitas alcançaram 298,3 milhões de reais no 1º trimestre, enquanto o EBITDA cresceu 18% para 45,4 milhões de reais. No entanto, a empresa sentiu o efeito da variação do real face ao dólar na sua dívida, elevando as suas despesas financeiras.





Assim, o resultado final foi um prejuízo de 157,1 milhões de reais, o que compara com os lucros de 4 milhões de reais no 1º trimestre do ano passado.