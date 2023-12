Terminal XXI com dois novos pórticos de cais em Sines

O terminal XXI do Porto de Sines vai ter em operação dois novos pórticos de cais em fevereiro de 2024, adquiridos pela empresa concessionária PSA Sines, que vão permitir aumentar a capacidade de movimentação de contentores.Em comunicado, a PSA Sines revelou que os "dois mega-pórticos de cais Ship-to-Shore (STS)", já montados, chegaram à empresa esta terça-feira.Estes novos equipamentos "serão adicionados aos 10 pórticos Super Post-Panamax existentes, permitindo que a PSA Sines opere os maiores navios porta-contentores atualmente em operação na Península Ibérica", destacou a empresa.E, além disso, continuou, vão desempenhar "um papel importante na expansão da capacidade da PSA Sines de 2,3 para 2,7 milhões de TEUs [unidade equivalente a 20 pés], e reforçará a posição da PSA Sines como o porto de entrada preferido da Península Ibérica".As novas gruas STS 'partiram' de Xangai, na China, no passado dia 7 de setembro e "chegaram em segurança depois de terem estado no mar durante quase três meses"."O novo equipamento, que se espera que esteja pronto para operações ao vivo em fevereiro de 2024, será agora submetido a seis semanas de testes e comissionamento", revelou a concessionária do terminal XXI do Porto de Sines."Com um alcance de 24 filas de contentores e uma altura de 55 metros, teremos agora seis gruas de cais com capacidade total para movimentar navios com dimensões superiores a 24.000 TEU, sem limitações", salientou a presidente executiva da PSA Sines, Nichola Silveira, citada no comunicado.E, "juntamente com a nossa força de trabalho polivalente e empenhada, os nossos níveis de produtividade reforçarão a nossa posição como um dos maiores terminais de contentores do sul da Europa", acrescentou a mesma responsável da empresa.A PSA Sines opera o maior terminal de contentores de Portugal, com uma capacidade instalada de 2,3 milhões de TEUs, uma extensão de cais de 1.350 metros e um calado de 16,5 metros.O terminal XXI é "o único terminal em Portugal com capacidade para receber os maiores navios porta-contentores do mundo", designados como 'megacarriers', indicou a empresa.A PSA Sines destacou que, desde o início das obras do terminal, em 2000, já investiu "mais de 370 milhões de euros" no desenvolvimento das suas "instalações de última geração".Atualmente, decorrem obras de expansão do terminal XXI do Porto de Sines, as quais, quando estiverem concluídas, vão permitir ao terminal aumentar "a sua capacidade de movimentação anual para 4,2 milhões de TEUs".Trata-se da expansão da fase III do terminal, no valor de "mais de 412 milhões de euros", notou a empresa, lembrando que, com estas obras, a PSA Sines pretende "continuar a facilitar o aumento do volume de carga e a satisfazer as necessidades crescentes dos seus clientes"."Quando a expansão da fase III estiver totalmente concluída em 2030, o terminal poderá duplicar a sua capacidade de movimentação anual de 2,1 milhões de TEU para 4,2 milhões de TEU, reforçando assim a sua posição como um dos principais portos da região", frisou a PSA Sines, que conta com 1.200 funcionários, pelo que é "o maior empregador" do litoral alentejano.