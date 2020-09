Tesla das bicicletas tem a mesma legião de fãs e os mesmos problemas

Nos últimos seis meses, as encomendas dispararam, à medida que cada vez mais pessoas trocaram os congestionados transportes públicos por bicicletas, com a ajuda de governos locais que criaram vias exclusivas para ciclistas.A produção dos modelos S3 e X3, que custam 1.998 euros, duplicou nos últimos meses. Mas, com a expansão, vieram os problemas que normalmente enfrentam as empresas que vivem um crescimento explosivo. Os clientes reclamam de peças defeituosas ou danificadas, de listas de espera intermináveis e do fraco atendimento ao cliente.É uma reminiscência da trajetória de crescimento vivida por outra pioneira da mobilidade elétrica, a Tesla, embora numa escala muito menor: um produto de sucesso seguido por um aumento repentino da procura, mas depois o desafio de garantir o controlo de qualidade e o serviço pós-venda.A VanMoof reconhece que os últimos meses não foram isentos de desafios. O fundador Taco Carlier classificou a experiência de "tempestade perfeita". Mas Carlier disse também que esta é uma transição normal para qualquer empresa que apresenta hardware de ponta e disse que a companhia está a abordar os problemas. Há também uma nova ronda de financiamento que deve ajudar a financiar as correções necessárias."Qualquer coisa nova, seja software ou hardware, tem que crescer até à maturidade", disse Michael Lucassen, sócio da firma de capital de risco holandesa Tiin Capital, cuja empresa não investiu na VanMoof. "E a VanMoof quer ser mais do que uma loja de bicicletas: é uma marca, é boa para o meio ambiente, está na moda, é moderna, é o amanhã. É muita coisa que você tem de acertar."Depois de duplicar a produção no verão, a VanMoof pretende agora fabricar 50 mil bicicletas este ano e atingir as 90 mil unidades em 2021. A empresa também aumenta as contratações, reforçando a equipe de apoio ao cliente para cerca de 50 pessoas em relação a apenas 15 no início deste ano.