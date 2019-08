Um "guerreiro" na "liderança", na "criação" e na "reflexão": as reações à morte de Soares dos Santos

Fonte próxima da família disse à Lusa que as cerimónias fúnebres serão "reservadas à família, por vontade expressa" de Alexandre Soares dos Santos. "Haverá um momento público de homenagem em data a anunciar", adiantou a fonte. Desde a notícia da sua morte sucederam-se as reações. Eis aqui uma súmula do que foi sendo publicado pela agência Lusa.



Alexandre Soares morreu esta sexta-feira à noite com 84 anos, vítima de doença prolongada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu o "relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa" do empresário Alexandre Soares dos Santos, que morreu hoje, aos 84 anos.

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "evoca a personalidade singular" do antigo presidente do grupo Jerónimo Martins. "Pessoalmente consternado", Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta na mensagem que apresenta "à família muito sentidas condolências".



Pedro Siza Vieira: "um grande líder empresarial"



O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que com a morte do empresário Alexandre Soares dos Santos se perdeu "um grande líder empresarial", mas que a sua obra e memória serão sempre recordadas. "Com a morte de Alexandre Soares dos Santos, perdeu-se um grande líder empresarial, com um perfil multifacetado e um percurso incontornável na História recente de Portugal. Ao longo dos anos, transformou uma empresa familiar num dos maiores grupos empresariais portugueses, apostando sempre na formação de quadros, nas parcerias empresariais, na inovação e na internacionalização como suportes de uma estratégia de crescimento sustentado", refere Siza Vieira em comunicado.





Jaime Gama: "um espírito livre"

O presidente do conselho de administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), Jaime Gama, considerou hoje a morte do empresário Alexandre Soares dos Santos como "uma grande perda" para a economia e para o mecenato no país. Para Jaime Gama, Alexandre Soares dos Santos "era um espírito livre que gostava de apresentar com frontalidade todas as suas ideias e que se manteve até ao fim da vida com uma incansável energia, a refletir não só sobre o horizonte estratégico do seu grupo empresarial como também sobre as questões relevantes do país, da Europa e do mundo".

"Na Fundação Francisco Manuel dos Santos tivemos sempre a sua presença interveniente, o estímulo para trilhar caminhos de independência, julgamento crítico, objetividade e incentivo ao debate de ideias", acrescentou o antigo presidente da Assembleia da República e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.



UGT: "um empresário que criou muitos empregos"

O Secretário-geral da UGT, Carlos Silva, considerou "lamentável" a morte, na sexta-feira, do empresário Alexandre Soares dos Santos, enaltecendo o seu mérito empresarial e a relação de proximidade com os seus trabalhadores. Ressalvando não ter uma relação próxima com o empresário, Carlos Silva disse reconhecer, no entanto, o mérito profissional de Soares dos Santos: "Foi um empresário que criou muitos postos de trabalho e uma relação de proximidade com aqueles a quem dava emprego", disse, destacando ainda o facto de a sua morte ter ocorrido já depois de o empresário ter deixado a sua família à frente do seu projeto empresarial. Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, também em declarações à Lusa, apresentou condolência à família do empresário, mas escusou-se a mais comentários.



APED: "decisivo para a modernização do setor"



A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) destacou hoje que Alexandre Soares dos Santos, que morreu na sexta-feira, aos 84 anos, teve "um contributo decisivo para a modernização do setor" e da "atividade empresarial" nacional. Para a APED, Soares dos Santos deixou um "legado que vai além das empresas". A associação recorda ainda o empresário como um "cidadão socialmente empenhado", que deixa "um legado que vai além das empresas, como provam as diversas iniciativas que lançou para mobilizar a sociedade civil".