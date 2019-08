Lojas do Pingo Doce fecham mais cedo no sétimo dia da morte de Soares dos Santos

Os supermercados fecham portas às 18 horas no sétimo dia da morte do empresário.

As lojas do Pingo Doce vão encerrar mais cedo esta quinta-feira, 22 de agosto, data que marca o sétimo dia do falecimento de Alexandre Soares dos Santos. O encerramento dos espaços será às 18 horas, conforme anunciado pela empresa em mensagens enviadas aos clientes.





"Estimado cliente, pelo sétimo dia do falecimento do Sr. Alexandre Soares dos Santos, informamos que as nossas lojas irão estar encerradas amanhã, 22 de agosto, a partir das 18 horas", lê-se na informação enviada aos clientes do Pingo Doce.