Venda da ECS fechada por 850 milhões após acordo de bancos com DK

de reestruturação da ECS Capital, por 850 milhões de euros. Falta agora a aprovação dos reguladores, avança o Jornal Económico na edição desta sexta-feira.

fundo norte-americano Davidson Kempner Partners





O portefólio de ativos é inferior ao inicialmente previsto após terem sido retirados sete ativos, que a DK avaliou como tendo um valor residual.

Foi assinado na semana passada o acordo para a venda de fundosA venda ao(DK) só deverá estar concluída no último trimestre do ano, e acontece depois de um acordo final entre o fundo e um conjunto de bancos: Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Santander e Oitante. O negócio contempla a venda dos fundos FLIT e Recuperação Turismo, bem como a gestão da sociedade, apurou o jornal.Oitante, Santander, BCP e CGD não quiseram comentar a assinatura do acordo, com o jornal a não conseguir obter uma resposta do Novo Banco.