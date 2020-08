Vendas da Secil em Portugal ajudam resultados da Semapa

A “holding” viu cair os lucros em quase 59% até junho, tendo cortado custos e investimento e reduzido a dívida líquida. O aumento de 9% do consumo de cimento em Portugal ajudou ao crescimento do negócio da Secil no país.

