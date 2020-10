Vendas do grupo Dia em Portugal crescem 4% para 163 milhões de euros

O Grupo espanhol Dia, que detém os supermercados Minipreço, fechou o terceiro trimestre com um aumento das vendas de 4,2% em Portugal. As vendas comparáveis também aumentaram, 1,1%, face ao mesmo período de 2019. Entre julho e setembro, o grupo registou vendas de 163,1 milhões de euros.



Em comunicado, o Dia destaca que a subida das vendas foi suportada pelo "novo modelo operativo e a otimização do sortido", que acabaram por compensar "o impacto negativo dos menores níveis de turismo nas principais cidades". O novo modelo de franquia adotado pelo grupo foi implementado em mais de 145 lojas, o que representa cerca de 60% da rede em Portugal.



A nível global, as vendas líquidas do Dia aumentaram 2,5% no trimestre, com as vendas comparáveis a registarem um crescimento de 6,3%. O grupo, que opera em Portugal, Espanha, Brasil e Argentina, encerrou o trimestre com vendas na ordem dos 1.679 milhões de euros. As vendas líquidas aumentaram em Espanha (4,9%) e na Argentina (17,3%), mas recuaram no Brasil (15,8%), para 233 milhões de euros. No entanto, as vendas comparáveis registaram uma subida de 17,5% nesta geografia.

Leia Também Dona do Minipreço reduz prejuízos em 55% para 188 milhões no semestre



Na mesma nota, o grupo explicita que as vendas líquidas no Brasil aumentaram 20% em moeda local, "apesar da redução de 12% no número de lojas como consequência do encerramento de localizações não rentáveis", sendo que "o montante da venda em euros está impactado pela desvalorização do real brasileiro em cerca de 30% durante o período".



Nos primeiros nove meses de 2020, as vendas líquidas do Dia subiram 2,2% para 5.194 milhões de euros, com as vendas comparáveis a registarem um crescimento de 7,9% face ao período homólogo. O dia apresenta os resultados completos relativos ao terceiro trimestre no próximo dia 11 de novembro.