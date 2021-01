Veracruz investe em amendoal tecnológico

A luso-brasileira Veracruz vai investir 11 milhões de euros para equipar dois mil hectares de amendoeiras com tecnologia de ponta. A empresa com sede em Idanha-a-Nova quer ser o laboratório de inovação do interior centro e já prepara a integração de inteligência artificial.

