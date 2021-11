Volume de negócios da Novabase cresceu 10% até setembro para 102,4 milhões

O volume de negócios da Novabase aumentou 10% nos primeiros nove meses deste ano, atingindo 102,4 milhões de euros, indicou a tecnológica, num "trading update" hoje divulgado.No comunicado, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o presidente da Novabase, Luís Paulo Salvado, indicou que "o volume de negócios aumentou a dois dígitos, impulsionado pelo crescimento de 17% nas operações europeias e no Médio Oriente, do Next-Gen".De acordo com o responsável, no primeiro trimestre deste ano o grupo entrou em "novos e importantes clientes na Alemanha e no Reino Unido", indicando ainda que, "apesar da concorrência cada vez mais feroz pelo talento", a Novabase aumentou em 5% o número de colaboradores, para 1.832.O presidente da Novabase disse ainda que "a experiência bem sucedida do teletrabalho foi decisiva para a implementação de um novo modelo laboral híbrido", em que os colaboradores "podem trabalhar remotamente 60% do seu tempo".Por outro lado, indicou, os planos para a compra de empresas na Europa, que complementem a atividade da tecnológica, têm-se "revelado difíceis", "especialmente no pós-covid"."Iremos avaliar aquisições alternativas que possam alavancar a nossas capacidades e acelerar a nossa estratégia", referiu o presidente da Novabase, citado no comunicado.Nos primeiros nove meses do ano, a Novabase registou uma posição de caixa líquida ('net cash') de 54,6 milhões de euros, face a 51,5 milhões de euros no período homólogo, de acordo com a nota.