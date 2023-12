Além de eletricidade renovável, Endesa agora produz "mel solar" nas suas centrais fotovoltaicas

Leia Também Polinização vale 800 milhões de euros em Portugal

Depois de ter sido pioneira ao conciliar a atividade de apicultura com a produção de energia renovável, um pouco por toda a Espanha, a Endesa anunciou agora apara o mel produzido nas colmeias que se encontram instaladas à volta das suas centrais solares fotovoltaicas. A elétrica espanhola decidiu assim registar a marca "Miel Solar Endesa" no Instituto Espanhol de Patentes e Marcas, de modo a que possa ser utilizada por apicultores locais em 50 das suas instalações."O objetivo é certificar a compatibilidade real da tecnologia solar com a produção de mel biológico, desenvolvendo ao mesmo tempo um programa de formação e de empreendedorismo neste setor-chave para a preservação da biodiversidade", explicou a empresa em comunicado.Tudo começou com um projeto-piloto na região de Sevilha (central solar Las Corchas, localizada na cidade de Carmona), onde o primeiro apiário (conjunto de colmeias utilizadas para criação de abelhas, colheita de mel ou polinização de culturas agrícolas) foi instalado em 2019 por uma família de apicultores da zona. No mesmo local, desenvolveu-se também o cultivo de ervas aromáticas entre os painéis solares da central, em sinergia com a apicultura devido ao seu elevado grau de polinização. O resultado está á vista, com aCom base nesta primeira experiência, o projeto tem vindo a expandir-se e neste momento já existem apiários solares em duas outras centrais fotovoltaicas da Endesa: em Andorra (Sedeis V, Teruel), na primeira central solar que a Endesa instalou no depósito de carvão de uma antiga central a carvão (em desmantelamento); e em Castela-Mancha (Minglanilla, Cuenca), onde as abelhas de um apicultor local vivem ao lado da plantação de açafrão colocada entre os painéis solares.Para 2024 estão já previstos novos projetos, com o. Depois disso, as projeções apontam para um crescimento contínuo também em 2025, com mais 7 instalações nesse ano. Ao todo serão seis os "condomínios de colmeias" na Andaluzia, cinco em Aragão, quatro na Extremadura, quatro em Castela-Mancha, dois em Castela-Leão, e um nas ilhas Baleares."Esta patente de "Miel Solar Endesa" demonstra a compatibilidade do uso do solo para os setores industrial e primário, porque não há competição pelo seu uso, é partilhado, conseguindo benefícios para todos sob uma abordagem de criação de valor partilhado", disse Inmaculada Fiteni, Diretora de sustentabilidade da Endesa, no mesmo comunicado.A empresa explica que cada um destes apiários deve ser desenvolvido em colaboração com as autarquias locais, que lançam um concurso público para a instalação das colmeias nas centrais solares, incentivando ao mesmo tempo a compra de 5 a 10% do mel por empresas locais para a produção de produtos artesanais.