Apoio a edifícios sustentáveis fechou com mais de 78 mil candidaturas e sem nova data

Com a nova fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis encerrada desde as 17h59 de 31 de outubro, fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática revelou ao Negócios que no espaço de três meses e meio, entre 16 de agosto e o final do mês passado, foram submetidas na plataforma do Fundo Ambiental 78.081 candidaturas. Mais de metade delas entregues precisamente durante a reta final do prazo, já que no

...