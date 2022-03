Aumentos da eletricidade anulam descontos na tarifa social

Os descontos na tarifa social de eletricidade estão a ser anulados pelos aumentos da energia elétrica, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias , dando conta de que os consumos se situam apenas um cêntimo abaixo dos valores sem apoio e que a potência subiu.Segundo o JN, num cenário com base nos consumos médios de quem tem tarifa social, indicados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), para a potência de 6,9 kva e energia simples, os consumidores apenas ficam protegidos das subidas para este ano em duas das comercializadoras do mercado livre ou na SU Eletricidade (tarifa regulada).A ERSE mexeu, este ano, na fórmula de descontos da tarifa social, o que se traduz em subidas de preços na conta da luz para a maioria dos 768 mil agregados beneficiários, aponta o diário, sinalizando que está por explicar por que razão os descontos de 2022 na tarifa social sofreram um corte de 10 cêntimos no fator fixo (potência contratada) e aumentaram um cêntimo no fator variável (Kw/h).