Biden está a ponderar suspensão de imposto sobre gasolina

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta segunda-feira que está a ponderar a suspensão de um imposto sobre a gasolina, o que permitiria uma poupança de 18,4 cêntimos por galão (3,78 litros)."Sim. Estou a considerar isso", disse Biden aos jornalistas, depois de um passeio ao longo da praia, nas proximidades da sua residência, no Estado do Delaware. "Espero ter uma decisão baseada em informação. Estou a apontar para perto do fim de semana".O governo de Biden tem procurado formas de aliviar os consumidores dos preços elevados na 'bomba', que começaram a subir no ano passado, mas aceleraram depois de a Federação Russa invadir a Ucrânia, no final de fevereiro.A média dos preços da gasolina à escala dos EUA está perto dos cinco dólares por galão.Biden disse que membros da sua equipa vão reunir-se com dirigentes das principais empresas petrolíferas para discutirem a subida dos preços do petróleo.O presidente tem criticado as petrolíferas, dizendo que estão a ter lucros excessivos, quando as pessoas estão a sofrer com a subida na vertical dos preços nas 'bombas' e a inflação."Quero uma explicação para não estarem a refinar mais petróleo", disse Biden.O governo de Biden já libertou petróleo das reservas estratégicas, além de ter enviado uma carta, na semana passada, às refinarias, para que aumentassem a sua refinação.Mas estes esforços não se traduziram em descidas significativas de preços, pelo que o governo está a considerar a suspensão do imposto.Esta receita fiscal destina-se às autoestradas.RN // RBFLusa/fim