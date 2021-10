Braço brasileiro da EDP lucra 78,2 milhões de euros

A EDP Brasil, controlada em 54,92% pela EDP, obteve 510 milhões de reais (78,2 milhões de euros ao câmbio atual) de lucro no terceiro trimestre, um valor que representa uma melhoria de 70,3% face a igual período do ano passado. Em termos de resultados líquidos ajustados, os 266,1 milhões de reais correspondem a um crescimento de 20,7%, anunciou a elétrica brasileira após o fecho dos mercados no Brasil.O bom desempenho deveu-se, segundo a empresa liderada por João Marques da Cruz (na foto), aos segmentos de transmissão e distribuição, tendo este último beneficiado da retoma económica no Brasil e pelo crescimento no número de clientes.A receita líquida total ascendeu a 5,1 mil milhões de reais (781,2 milhões de euros), mais 72% do que um ano antes. Já os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cifrou-se em 1,1 mil milhões de reais (168,5 milhões de euros), o que traduz uma escalada de 60,7%. O EBITDA ajustado, excluindo os efeitos não recorrentes, cresceu 30,1%, para 753,8 milhões de reais (115,4 milhões de euros).

Citado em comunicado, João Marques da Cruz, CEO da elétrica, defendeu que a chave este no eficiente controlo dos custos. "Os nossos custos não crescem com a inflação, muito menos: é um fator importante controlá-los".



O volume de energia distribuída pela EDP Brasil, que agrega a EDP São Paulo e a EDP Espírito Santo, alcançou 6.446 megawatts-hora (MWh) no trimestre, mais 4,2% do que em igual período de 2020.