Chineses da CALB vão investir 2.000 milhões e criar 1.800 empregos em Sines

Leia Também CALB inicia processo de licenciamento ambiental para unidade de baterias de lítio em Sines

A Agência Portuguesa do Ambiente deu conta quedo projeto "Unidade Industrial de Baterias de Lítio", promovido pela China Aviation Lithium Battery Technology (CALB) em Sines, com a consulta pública a decorrer entre 19 de janeiro e 29 de fevereiro.O investimento previsto pela gigante chinesa de baterias, com uma produção diária de 23.400 células por cada linha de produção. No total, a fábrica terá cinco linhas de produção. Em termos de produção anual de baterias serão 187 mil (com uma capacidade total de 15 gigawatt hora).De acordo com os documentos em consulta pública, a área de implantação do projeto da Unidade Industrial de Baterias de Lítio localiza-se em 91 hectares da Zona Industrial de Logística (ZIL) de Sines, gerida pela aicep Global Parques, e no total terá(45 hectares) para a produção de elétrodos, fabrico de células, formação e montagem, embalamento e fabrico de invólucro.A fábrica deverá funcionar em regime contínuo, com três turnos diários de oito horas.A empresa chinesa estima que

Os documentos colocados em consulta pública mostram ainda que a construção da fábrica da CALB em Sines vai afetar 5,3 hectares de montado, área que vai ser alvo de desmatação, podendo assim implicar o abate de 703 sobreiros e azinheiras. Estão previstas medidas de compensação por parte da empresa.





Leia Também Fábrica de baterias em Sines vai lucrar com acordo entre Volkswagen e Xpeng Motors

O projeto conta já com a classificação de "Projeto de Interesse Nacional", atribuído pelo Governo em 2023, o que significa, por exemplo, queDe acordo com o estudo de impacto ambiental, a fábrica será servida por uma linha de eletricidade com cerca de quatro quilómetros de extensão, que fará a ligação à subestação de Sines."Grande parte do consumo de energia será assegurado por uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC), constituídapor Sistema de Produção de Energia Solar Fotovoltaica com capacidade de 18 MW, na cobertura dos edifícios da instalação. A CALB assegurará que toda a energia utilizada na fábrica será maioritariamente proveniente de energias renováveis, quer pelaaquisição da mesma com garantias de origem dos comercializadores, quer pela promoção de projetos de renováveis nasimediações, ou aquisição de energia através de Power Purchase Agreement (PPA). Está previsto um consumo anual de450.000.000 KWh", refere o resumo não técnico do rojeto colocado em consulta pública.já no que diz respeito ao consumo de gás natural, está prevista a sua utilização na fábrica de baterias no sistema de caldeira a vapor especial e no sistema de caldeira a óleo para transferência de calor, com um consumo anual de 75 milhões de m3.Quanto ao consumo de água, cada vez mais escassa no Alentejo,, não estando previstas captações de águas subterrâneas na área de implantação do projeto.O projeto está sujeito aos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Prevenção de Controlos Integrados de Poluição (PCIP) e Prevenção de Acidentes Graves (PAG).Segundo a empresa, o projeto "representa uma oportunidade para o desenvolvimento económico nacional e global, contribuindo para a transição energética global e para o desenvolvimento do PIB Nacional e Europeu".A empresa assinou, em novembro de 2022, um memorando de entendimento com a aicep Global Parques que incluiu a aquisição de "direitos de superfície, com o objetivo de montar uma fábrica de ponta mundial, altamente inteligente, informatizada e automatizada, com zero emissões de carbono".