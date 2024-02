Combustíveis sobem segunda-feira. Gasolina mais cara 2 cêntimos e gasóleo 1 cêntimo

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima semana. Trata-se do oitavo aumento semanal consecutivo no caso da gasolina e o quinto no caso do gasóleo.O diesel simples vai ficar dois cêntimos mais caro, enquanto a gasolina simples 95 passa a custar mais um cêntimo, avançou fonte do setor ao Negócios.

Desta forma, o preço médio do gasóleo praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,646 euros por litro a partir de segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Já a gasolina deverá ficar pelos 1,706 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

Esta semana, na segunda-feira o preço médio na bomba no caso da gasolina simples foi de 1,696 euros por litro e do gasóleo simples de 1,626 euros.



Os preços do petróleo estão esta sexta-feira a negociar entre ganhos e perdas nos mercados internacionais, depois de terem registado ontem fortes ganhos à boleia das tensões persistentes no Médio Oriente.



Israel rejeitou a proposta de cessar-fogo do grupo radical Hamas, sinalizando que as tensões na região vão continuar. Apesar de o conflito não ter levado a uma menor produção de crude no Médio Oriente, a possibilidade de uma disrupção está a dar força ao crude, que caminha para terminar a semana com ganhos.



Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os preços dos derivados pagos nas bombas de gasolina incorporam ainda o peso da fiscalidade. Em setembro de 2023, o Governo anunciou que iria recuperar medidas de redução dos impostos sobre os combustíveis, devolvendo, através do ISP, parte do IVA adicional que arrecada.