Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasolina em máximos de novembro

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, depois de, nos últimos dias, as matérias-primas terem subido no mercado internacional. O valor médio do euro até subiu face ao dólar, mas de forma ligeira, o que foi insuficiente para evitar o aumento do custo dos combustíveis nos postos de abastecimento.





De acordo com os cálculos do Negócios, o preço do litro do gasóleo simples deverá aumentar um cêntimo para 1,384 euros por litro, tendo em consideração o valor médio praticado em Portugal esta semana, segundo os dados disponíveis no site da Direção Geral de Energia e Geologia. Na semana passada, o preço deste combustível desceu 0,5 cêntimos, ao contrário do que se previa.