Desconfinamento em abril provocou uma subida de 112% no consumo de gasolina em Portugal

Entidade Nacional para o Sector Energético.



No período em análise,



"Como era expectável, com as novas medidas de desconfinamento, decretadas pelo Governo no contexto de algum desanuviamento do cenário pandémico e de retoma gradual de algumas atividades económicas, as introduções ao consumo (...) registaram uma aceleração significativa em abril de 2021, face a abril de 2020, com uma subida de 59%, passando de 336.815 para 535.533 toneladas", pode ler-se no comunicado.



um aumento total de 34.087 toneladas (+6,8%), destacando-se também a aceleração do Jet (+42,97%) e da gasolina (+15,58%).



Apesar da recuperação, os números de consumo ficam ainda aquém do nível pré-pandemia, uma vez que a ENSE mostra que o consumo global continua 23,53% abaixo face a abril de 2019, destacando-se sobretudo o Jet (-73,46%).



Os preços da gasolina sofreram uma ligeira queda esta semana, depois de seis semanas seguidas a subir. Ainda assim, os preços deste ativo estão em máximos de 2018.



O consumo de gasolina em Portugal mais do que duplicou em abril deste ano, comparando com o mesmo mês do ano anterior, numa altura em que as restrições à circulação dos cidadãos foram levantadas de forma gradual, de acordo com os dados disponibilizados pela ENSE -o consumo de gasóleo subiu 62%, enquanto que o "jet fuel" - utilizado pelos aviões - disparou mais de 300%, comparando com abril de 2020. Somando todas as categorias de combustível, a ENSE regista um aumento homólogo de 59% no consumo.Se a comparação for feita em termos mensais, regista-se