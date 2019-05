EDP e Galp vão ter de continuar a pagar contribuição em Espanha

As empresas de energia perderam a batalha judicial contra o pagamento para o fundo estatal de eficiência energética que soma 200 milhões de euros. A EDP e a Galp contribuem com cerca de 14 milhões.

A batalha judicial travada entre as empresas de energia contra o Estado espanhol chegou ao fim. E não foi favorável para as energéticas. O Tribunal Supremo de Espanha decidiu que as empresas do setor vão ter de continuar a pagar uma contribuição para o fundo estatal de eficiência energética que, por ano, arrecada cerca de 200 milhões de euros.





De acordo com o Cinco Dias, a decisão publicada na semana passada defende que, ao contrário do que as energéticas alegavam, esta contribuição limita-se a aplicar as disposições previstas nas diretivas comunitárias de 2012 sobre eficiência energética. Esta decisão responde aos recursos interpostos em 2015 pela Repsol e Disa. Mas, segundo o jornal espanhol, deverá ser seguida nos vários processos que estão em curso contra o pagamento desta contribuição.